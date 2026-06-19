Вьетнамга киришнинг янги қоидалари: сайёҳлар учун нима ўзгарди
ASTANA. Kazinform - Вьетнамда Ханой ва Дананг аэропортларида хорижий фуқаролар учун мажбурий олдиндан электрон рўйхатдан ўтиш тизими (PAI) амал қила бошлади, деб хабар беради Kazinform Visanewsга таяниб.
Ушбу тизим илк бор 2026 йил 15 апрель куни Таншоннят халқаро аэропорти орқали келувчи йўловчилар учун ишга туширилган эди.
Июнь ойи бошида сервис Фукуок оролига келувчи рейсларга ҳам татбиқ этилди. Энди PAI тизими яна икки кириш нуқтаси — Ханой ва Дананг аэропортларини ҳам қамраб олди.
Олдиндан декларация топшириш жараёнида сайёҳлар режалаштирилган келиб тушиш вақтидан камида 72 соат олдин онлайн тарзда шахсий маълумотлари, сафар ҳақидаги ахборот ва мамлакатда бўлиш тафсилотларини киритишлари лозим.
Маълумотлар prearrival.immigration.gov.vn портали орқали тўлдирилгандан сўнг QR-код шакллантирилади. Сайёҳлар уни смартфонда сақлаб қўйишлари ёки чоп этиб, талаб қилинганда тақдим этишлари мумкин.
Вьетнам ҳукумати маълумотига кўра, ушбу янгиликнинг асосий мақсади мамлакатга кириш жараёнидаги расмийлаштириш ишларини тезлаштириш, айниқса йўловчилар оқими юқори бўлган даврларда кутиш вақтларини қисқартиришдан иборат.
Шуни таъкидлаш лозимки, мамлакатга келишдан олдин топшириладиган ушбу ариза Вьетнамга кириш учун амал қилувчи стандарт талаблар билан алмаштирилмайди.
Вьетнам расмийлари электрон келиш картаси фақат сафар ҳақидаги маълумотларни олдиндан тақдим этиш учун хизмат қилишини, у виза расмийлаштириш ёки виза аризаларини кўриб чиқиш хизмати эмаслигини ҳам алоҳида таъкидлайди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Вьетнам хорижий сайёҳлар сони бўйича тарихий рекордни янгилаган эди.