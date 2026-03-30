    10:38, 30 Март 2026 | GMT +5

    Вьетнамда ёғочни қайта ишлаш заводида катта ёнғин содир бўлди

    ASTANA. Kazinform - Вьетнамнинг Ханой шаҳридаги Тхань Лиет туманидаги ёғочни қайта ишлаш заводида катта ёнғин содир бўлди, деб хабар беради TTXVN.

    Ханойдағы өрт
    Фото: Фам Киен, Фам Туан Ань/TTXVN

    Ёнғин 29 март куни соат 23:40 атрофида Тан Чиеу филиалидаги К касалхонаси (Тан Триеу филиали) рўпарасидаги ёғочга ишлов бериш устахонасида содир бўлган.

    Ҳодиса ҳақида хабар келиб тушиши билан, Ханой шаҳрининг ёнғин ва қутқарув хизмати воқеа жойига ўнлаб ўт ўчириш машиналарини, шунингдек, кўплаб офицер ва аскарларни сафарбар қилди.

    Тунги соат 2:00 атрофида кучли аланга ва қалин тутун ёнғинни назорат қилишни қийинлаштирди. Расмийлар ёнғинга қарши курашни давом эттирмоқда.

    Ҳалок бўлганлар ҳақида ҳозирча расмий маълумот йўқ.

    Ханойда ағаш өңдеу зауытында ірі өрт болды
    Фото: TTXVN
    Ҳодиса Завод Ёнғин Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
