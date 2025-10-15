OZ
Тренд:
    09:12, 15 Октябрь 2025

    Вьетнам 2030 йилгача дунёда иқтисодиёти ривожланган энг яхши 30 та мамлакат қаторига киришни ният қилган

    ASTANA. Kazinform — Вьетнам 2030 йилга бориб ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) бўйича дунёнинг 30 та етакчи иқтисодиёти қаторига киришни мақсад қилиб қўйди, дея хабар беради Xinhua.

    Вьетнам намерен войти в топ-30 экономик мира к 2030 году
    Фото: Xinhua

    Бош вазир ўринбосари Нгуен Хоа Биннинг сўзларига кўра, Вьетнам ҳам беш йил ичида АСЕАНда учинчи йирик иқтисодиётга айланишни мақсад қилган.

    Бунга эришиш учун мамлакат 2026 йилдан 2030 йилгача ялпи ички маҳсулотнинг ўртача йиллик ўсиш суръатини 10 фоиз ва ундан юқори даражада ушлаб туришни режалаштирмоқда.

    Бош вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, мамлакатнинг жон бошига ялпи ички маҳсулоти 2030 йилга бориб қарийб 8500 долларга етиши кутилмоқда.

    Вьетнам иқтисодиёти 2025 йилнинг биринчи ярмида кескин ўсди, ўн йил ичида рекорд даражадаги ўсиш суръати 7,52% ни ташкил этди.

    Теглар:
    Нарх-наво Иқтисодиёт Ялпи ички маҳсулот Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
