09:12, 15 Октябрь 2025 | GMT +5
Вьетнам 2030 йилгача дунёда иқтисодиёти ривожланган энг яхши 30 та мамлакат қаторига киришни ният қилган
ASTANA. Kazinform — Вьетнам 2030 йилга бориб ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) бўйича дунёнинг 30 та етакчи иқтисодиёти қаторига киришни мақсад қилиб қўйди, дея хабар беради Xinhua.
Бош вазир ўринбосари Нгуен Хоа Биннинг сўзларига кўра, Вьетнам ҳам беш йил ичида АСЕАНда учинчи йирик иқтисодиётга айланишни мақсад қилган.
Бунга эришиш учун мамлакат 2026 йилдан 2030 йилгача ялпи ички маҳсулотнинг ўртача йиллик ўсиш суръатини 10 фоиз ва ундан юқори даражада ушлаб туришни режалаштирмоқда.
Бош вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, мамлакатнинг жон бошига ялпи ички маҳсулоти 2030 йилга бориб қарийб 8500 долларга етиши кутилмоқда.
Вьетнам иқтисодиёти 2025 йилнинг биринчи ярмида кескин ўсди, ўн йил ичида рекорд даражадаги ўсиш суръати 7,52% ни ташкил этди.