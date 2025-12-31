Вьетнам 2026 йил учун энг яхши сайёҳлик йўналиши деб топилди
ASTANА. Кazinform — Франциянинг Vogue нашрининг хабар беришича, Вьетнам 2026 йилга бориб Осиёдаги энг машҳур сайёҳлик йўналишларидан бирига айланиши кутилмоқда, деб хабар беради Вьетнам VNА ахборот агентлиги.
Бу мамлакатнинг ажойиб табиий ландшафтлари, бой маданий мероси ва тез ривожланаётган замонавий шаҳарларининг уйғунлиги билан боғлиқ.
"Куангнинь провинциясидаги машҳур Халонг кўрфази ва Ниньбинь провинцияси Вьетнамнинг табиий гўзаллигини таъкидлайди. Шу билан бирга, Хюэ шаҳрининг тарихий жойлари, Куангчи провинциясидаги Фонгня ғорлари, Лаокай провинциясидаги Сапа тоғлари, шунингдек, Анзянг провинциясидаги Фукуок ороли ва Хошимин шаҳридаги Кондао ороллари маданият, табиат ва дам олишга қизиқувчи сайёҳларни ўзига жалб қилади", — деб ёзган VNА.
Маданий мерос, табиат, замонавий шаҳар ҳаёти ва доимий ривожланаётган сайёҳлик инфратузилмасининг уйғунлиги туфайли Vogue Вьетнамни 2026 йилда ҳақиқий, экологик тоза ва унутилмас таассуротларни излаётган саёҳатчилар учун энг яхши жойлар қаторига киритди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Шри-Ланка йил бошидан бери туризмдан 2,6 млрд доллардан ортиқ даромад олгани ҳақида хабар берган эдик.