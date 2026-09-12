Венгрияда бу йилги ёз 125 йилдаги энг қуруқ мавсум бўлди
ASTANA. Kazinform — Бу йилги ёз Венгрияда 1901 йилда мунтазам метеорологик кузатувлар бошланганидан буён қайд этилган энг қуруқ мавсум бўлди. Бу ҳақда Kazinform агентлигининг Европа Иттифоқидаги мухбири хабар беради.
Дастлабки маълумотларга кўра, бу йил ёз ойларида Венгрияда ёғингарчилик миқдори атиги 74,1 миллиметрни ташкил этган. Бу 1991-2020 йиллардаги иқлимий меъёрнинг атиги 36 фоизига тенг. Бунгача энг паст кўрсаткич 1952 йилда қайд этилган бўлиб, мазкур йилда ёғингарчилик миқдори 101,3 миллиметрни ташкил қилган.
Шундай қилиб, 2026 йил ёзи сўнгги 125 йилдаги энг қуруқ мавсумдан қарийб 30 миллиметрга қуруқроқ бўлди. Венгрия ҳудудининг қарийб 60 фоизида ёғингарчиликнинг рекорд даражада кам миқдори қайд этилди.
Июль ва август ойларида ёғингарчилик миқдори сезиларли даражада камайиб, меъёрий кўрсаткичдан 74 фоизга паст бўлди. 1901 йилдан буён олиб борилган кузатувларга кўра, июль энг қуруқ бешинчи, август эса тўртинчи ўринни эгаллади.
2026 йил ёзи метеорологик кузатувлар тарихидаги энг иссиқ иккинчи мавсум сифатида қайд этилди. Ёздаги ўртача ҳарорат 23,43 даражага етиб, иқлимий меъёрдан 2,59 даражага юқори бўлди. Аввалги рекорд 2024 йилда янгиланган бўлган ва у пайтда ўртача ҳарорат 23,58 даражани ташкил этган эди. 2026 йил август ойи эса кузатувлар тарихидаги энг иссиқ ой бўлди. Унинг ўртача ҳарорати 24,9 даражани ташкил этди.
Шунингдек, 30 июнда Сечен аҳоли яшаш пунктида Венгриянинг мутлақ ҳарорат рекорди янгиланиб, ҳаво ҳарорати 42,0 даража Цельсийга етди.
Узоқ давом этган қурғоқчилик оқибатида Дунай дарёси ва бошқа сув ҳавзаларидаги сув сатҳи рекорд даражада пасайди. Бу Пакш атом электр станциясининг фаолиятига таъсир кўрсатиб, мамлакат қишлоқ хўжалигига сезиларли зарар етказди.