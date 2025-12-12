Венецияда бир аёл қайиқ ўғирлади ва уни кўприкка урди
ASTANA. Kazinform — Венецияда ўғирланган юк қайиғи билан боғлиқ воқеа содир бўлди: бир аёл курьерлик хизмати қайиғини ўғирлаб, уни Риальто кўпригига урди, деб хабар беради Кazinform агентлиги ТАССга таяниб.
Зарба кўприк тагидаги бир нечта устунларга тегди ва мармар панжаралардан бири жиддий шикастланди.
Тўқнашувдан сўнг, аёл қайиқдан қочиб қутулишга уринган, аммо полиция уни тезда қўлга олган. Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, қайиқда ташилаётган баъзи посилкалар Катта канал сувига тушиб кетган.
Унинг хатти-ҳаракатининг сабаблари ва зарарнинг аниқ миқдори ҳали ошкор қилинмаган.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Венеция сайёҳлар оқимини чеклашга қаратилган тажриба доирасида кириш тўловини олган дунёдаги биринчи йирик сайёҳлик шаҳрига айланди.
Ушбу ташаббуснинг ўзи ташриф буюрувчилар сонига унчалик таъсир кўрсатмаган бўлса-да, у шаҳарга тахминан 2,4 миллион евро даромад келтирди - бу кутилганидан анча кўп.