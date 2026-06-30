Венесуэладаги зилзилалар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1719 нафарга етди
ASTANA. Kazinform - Венесуэлада 24 июнда содир бўлган зилзилалардан кейин қутқарув-қидирув ишлари давом этмоқда. Ҳалок бўлганлар сони 1719 нафарга етди, деб хабар беради Kazinform Anadolu агентлигига таяниб.
Венесуэла Миллий ассамблеяси раиси Хорхе Родригес мамлакатдаги икки кучли зилзиладан кейинги вазият бўйича баёнот берди.
Унинг маълум қилишича, зилзилалар натижасида ҳалок бўлганлар сони 1719 нафарга, жароҳат олганлар эса 5 034 нафарга етган.
Родригес берган хабарга кўра, табиий офатдан 22 619 нафар киши зарар кўрган, 855 та шикастланган бинодан 189 таси тўлиқ вайрон бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Венесуэлада 24 июнь кечқурун ва 25 июнь эрталаб зилзилалар содир бўлиб, кўплаб уйлар вайрон бўлган.
Мамлакатда фавқулодда ҳолат эълон қилинган, энг кўп зарар кўрган Ла-Гуайра штати ҳарбийлар назоратига берилган.
Венесуэла халқаро ташкилотлар ва турли давлатлардан ёрдам қабул қилмоқда.