Венесуэладаги зилзила қурбонлари сони 4700 дан ошди
ASTANА. Кazinform — Венесуэлада содир бўлган вайронагарчиликлар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 4734 га етди. Бу ҳақда сешанба куни мамлакат парламенти спикери Хорхе Родригес маълум қилди, деб хабар беради EFE.
Июль ойи бошида эълон қилинган рақамларга нисбатан ҳалок бўлганлар сони 173 га ошди.
Сўнгги кунларда қурбонлар сони ўзгармади. Ҳозирда 16 740 киши турли даражада жароҳат олди. Бундан ташқари, мамлакатда қарийб 18 000 киши уйсиз қолди. Табиий офат натижасида 190 та бино бутунлай вайрон бўлди, яна 856 таси жиддий зарар кўрди.
Қидирув-қутқарув операциялари давомида 6462 киши қутқарилди. 33 652 жабрланувчига тиббий ёрдам кўрсатилди. Бундан ташқари, 128 324 оила гуманитар ёрдам олди.
Вақтинчалик турар жой лагерларига 20 903 киши жойлаштирилди ва жабрланган аҳолига 10 000 тоннадан ортиқ озиқ-овқат етказиб берилди.
Эслатиб ўтамиз, Венесуэла ҳукумати зилзиладан жабрланганлар сони ошганини маълум қилди.