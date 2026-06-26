Венесуэладаги зилзила қурбонлари сони 188 нафарга етди
ASTANA. Kazinform — Венесуэлада содир бўлган иккита кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 188 нафарга етди. Яна 1520 киши жароҳат олган. Бу ҳақда Kazinform агентлиги VTV телеканалига таяниб хабар берди.
Венесуэла Миллий ассамблеяси спикери Хорхе Родригеснинг маълум қилишича, зилзила қурбонлари сони 188 нафаргача ошган.
“1520 киши жароҳат олиб, шифохоналарга етказилди. Уларга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда”, — деди у VTV телеканали орқали қилган мурожаатида.
Шунингдек, 157 киши бедарак йўқолганлар қаторида қолмоқда, 200 нафардан ортиқ одам эса вайрон бўлган бинолар вайроналари остида қолган бўлиши мумкин. Айни пайтда қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
Табиий офат оқибатида саккизта шифохона, 20 та савдо маркази ва 68 та инфратузилма объекти зарар кўрди. Жами 250 та бино шикастланган ёки бутунлай вайрон бўлган. Айрим тиббиёт муассасалари эвакуация қилинди.
Эслатиб ўтамиз, 24 июнда маҳаллий вақт билан соат 18:04 да Венесуэлада магнитудаси 7,2 бўлган биринчи зилзила қайд этилган. Унинг ўчоғи 13 километр чуқурликда жойлашган бўлиб, эпицентри пойтахтдан 200 километр узоқликдаги Морон шаҳри яқинида бўлган.
Орадан кўп ўтмай, ер юзига яқин — атиги 10 километр чуқурликда магнитудаси 7,5 бўлган иккинчи кучли зилзила содир бўлди.
United States Geological Survey (АҚШ Геология хизмати) маълумотига кўра, магнитудаси 7,5 бўлган ушбу зилзила 1900 йилдан буён Венесуэлада қайд этилган энг кучли ер силкиниши ҳисобланади.