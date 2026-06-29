Венесуэладаги зилзила: қурбонлар сони 1450 га етди
ASTANA. Kazinform — Венесуэлада 24 июнда содир бўлган иккита кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1450 нафарга етди. Бу ҳақда якшанба куни мамлакат Миллий ассамблеяси (бир палатали парламент) раиси Хорхе Родригес маълум қилди, деб хабар беради Синьхуа.
Кун сайин вайроналар остидан омон қолганларни топиш имконияти камайиб бормоқда.
БМТ Тараққиёт дастурининг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, табиий офат оқибатида етказилган моддий зарар 6,7 миллиард долларни ташкил этди.
Euronews хабарига кўра, Венесуэладаги даҳшатли зилзиладан кейин бедарак йўқолганлар сони 68 минг кишига етди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қурбонлар сони 1430 кишига етгани ҳақида хабар берган эдик.
24 июнь оқшоми ва 25 июнь эрталаб Венесуэлада иккита даҳшатли зилзила содир бўлди, натижада кўплаб уйлар вайрон бўлди. Мамлакатда фавқулодда ҳолат эълон қилинди ва энг кўп зарар кўрган Ла-Гуайра штати ҳарбийлар назоратига олинди.
Ҳозирги вақтда Венесуэла халқаро ташкилотлар ва турли давлатларнинг гуманитар ёрдамларини қабул қилмоқда.