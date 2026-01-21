OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:45, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Вена, Рим ва Шанхайга янги рейслар очилади

    ASTANA. Kazinform — ҚР Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев Ҳукумат йиғилишида бу йил очилиши режалаштирилган рейслар ҳақида маълумот берди.

    самолёт
    Фото: wikipedia.org

    “Давлат раҳбари томонидан тасдиқланган уч йиллик режага мувофиқ ишлар бошланди. Бу йил янги халқаро авиайўналишларни қайта тиклаш ва очиш режалаштирилган. Вена, Рим, Шанхай ва бошқа йўналишларга ҳам рейслар очилади”, — деди вазир.

    Унинг сўзларига кўра, ҳаво транзитини кўпайтириш мақсадида авиация ёқилғиси нархини пасайтириш чоралари кўрилмоқда.

    “Ҳозир "ҚазМунайГаз-Аэро" маҳсулотлари барча аэропортларда мавжуд”, — деди вазир.

    Теглар:
    Самолёт Ҳукумат йиғилиши ҚР Транспорт вазирлиги
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!