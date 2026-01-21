12:45, 21 Январь 2026 | GMT +5
Вена, Рим ва Шанхайга янги рейслар очилади
ASTANA. Kazinform — ҚР Транспорт вазири Нурлан Сауранбаев Ҳукумат йиғилишида бу йил очилиши режалаштирилган рейслар ҳақида маълумот берди.
“Давлат раҳбари томонидан тасдиқланган уч йиллик режага мувофиқ ишлар бошланди. Бу йил янги халқаро авиайўналишларни қайта тиклаш ва очиш режалаштирилган. Вена, Рим, Шанхай ва бошқа йўналишларга ҳам рейслар очилади”, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, ҳаво транзитини кўпайтириш мақсадида авиация ёқилғиси нархини пасайтириш чоралари кўрилмоқда.
“Ҳозир "ҚазМунайГаз-Аэро" маҳсулотлари барча аэропортларда мавжуд”, — деди вазир.