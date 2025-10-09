OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:20, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Велоспорт бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистондан ким иштирок этади

    ASTANA. Kazinform - Велоспорт бўйича Қозоғистон терма жамоаси мураббийлар штаби Чили пойтахти Сантьяго шаҳрида бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида иштирок этадиган эркаклар терма жамоасини аниқлади, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    Кто выступит от Казахстана на чемпионате мира по велоспорту на треке
    Фото: НОК РК

    Жамоа етти кишидан таркиб топди. Демак, ушбу спортчиларимиз Сантьягода медаллар учун кураш олиб борадилар:

    Рамис Динмухаметов

    Дмитрий Носков

    Алишер Жумақан

    Илья Карабутов

    Кирилл Курдиди

    Рамазан Мухтор

    Данияр Шаяхметов

    Жаҳон чемпионати 22-26 октябрь кунлари бўлиб ўтади.

    Теглар:
    Велоспорт Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!