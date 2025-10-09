19:20, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Велоспорт бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистондан ким иштирок этади
ASTANA. Kazinform - Велоспорт бўйича Қозоғистон терма жамоаси мураббийлар штаби Чили пойтахти Сантьяго шаҳрида бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида иштирок этадиган эркаклар терма жамоасини аниқлади, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Жамоа етти кишидан таркиб топди. Демак, ушбу спортчиларимиз Сантьягода медаллар учун кураш олиб борадилар:
Рамис Динмухаметов
Дмитрий Носков
Алишер Жумақан
Илья Карабутов
Кирилл Курдиди
Рамазан Мухтор
Данияр Шаяхметов
Жаҳон чемпионати 22-26 октябрь кунлари бўлиб ўтади.