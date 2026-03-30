Велоспорт бўйича Осиё чемпионати: Қозоғистон 3 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг трекдаги велоспорт бўйича жамоаси Филиппиннинг Тайгатай шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё чемпионатида ўз чиқишларини давом эттирмоқда.
Миллий олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, мусобақа давомида терма жамоа учта медални қўлга киритди.
Аёллар ўртасидаги шахсий мусобақада Рината Султанова бронза медалини қўлга киритди.
Алишер Жумақанов гуруҳ босқичида иккинчи ўринни эгаллади.
Рамис Динмухаметов ва Илья Карабутов ҳам ғолиблар сафидан ўрин олдилар. Спортчилар мэдисон пойгасида кумуш медалларни қўлга киритишди.