Вазн йўқотиш учун қўшимчалар хавфсизми — мутахассис фикри
ASTANA. Kazinform — Ижтимоий тармоқларда "ҳеч қандай парҳезсиз вазн йўқотиш" ва "тез натижа берадиган" биологик фаол қўшимчалар рекламалари тобора кўпроқ пайдо бўляпти.
Бироқ, кўпинча жамиятда бундай маҳсулотлар ортида ҳақиқий илмий далиллар борми ёки бу маркетинг ҳийласими деган савол кўтарилади. Жавобни ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги Санитария-эпидемиология назорати қўмитаси бош мутахассиси Данагул Қасқатаева берди.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, биологик фаол қўшимчалар бозори давлат томонидан қатъий назорат қилинади. Ҳар бир маҳсулот бозорга чиқарилишидан олдин мажбурий санитария-эпидемиология текширувидан ўтиши керак. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқлардаги реклама ҳам доимий назорат остида.
«Мамлакатимизда биологик фаол қўшимчалар бозори вазирлик қошидаги Санитария-эпидемиология назорати қўмитасининг юрисдикциясида. Яъни, ҳар қандай маҳсулот бозорга чиқарилишидан олдин маълум бир текширувдан ўтади. Ижтимоий тармоқлардаги реклама ҳам назорат остида. Масалан, 2 ой ичида сертификатсиз биологик фаол қўшимчаларни сотаётган 877 та профиль аниқланди. Уларга тегишли кўрсатмалар юборилди. Агар талаб бажарилмаса, уларнинг сайти Маданият ва ахборот вазирлиги томонидан блокланади», — деди Данагул Қасқатаева Jibek Joly телеканалидаги «Бүгін Live» дастурида.
Мутахассис шунингдек, маҳсулотлар хавфсизлигини тасдиқловчи ҳужжатларни текшириш муҳимлигини таъкидлади.
«Божхона иттифоқига аъзо бўлган 5 та мамлакатдан ҳар бир маҳсулот текширувсиз импорт қилинади. Бироқ, уларнинг сифат ва хавфсизлик ҳужжатлари кўриб чиқилади. Маълумотларга кўра, 200 дан ортиқ ишлаб чиқарувчиларда сохта ҳужжатлар аниқланган. Бундай ҳолларда 3 ой давомида кучайтирилган лаборатория ишлари олиб борилади. Агар хатолик такрорланса, маҳсулот ички бозорга чиқарилмайди», — деди мутахассис.
Мутахассис шунингдек, давлат рўйхатидан ўтган маҳсулотлар рўйхати вазирлик сайтида мавжудлигини эслатди. Бироқ, у биологик фаол қўшимчалар дори эмаслиги ва шунинг учун уларни терапевтик восита сифатида қабул қилмаслик кераклиги ҳақида қатъий огоҳлантиради.
«Таниқли одамлар бундай маҳсулотларни реклама қилиб юрадилар. Уни минг дардга даво деб атайдилар. Бироқ, ялтироқ рекламага интилмаслик керак, — деди у.