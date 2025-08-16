09:35, 16 Август 2025 | GMT +5
Валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курсини тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 540,08 тенге, сотиш - 542,17 тенге;
- евро: сотиб олиш - 629,49 тенге, сотиш - 634,21 тенге;
- рубль 6,66 — 6,77 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 537,74 тенгега сотиб олинади, 544,76 тенгега сотилади;
- евро: сотиб олиш - 624,15 тенге, сотиш - 635,67 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,72 тенге, сотиш - 6,83 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 15 август куни Қозоғистонда доллар курси қандай эканлиги ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан