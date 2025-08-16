OZ
    Валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курсини тақдим этилди.

    доллар
    Фото: Pixabay.com

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 540,08 тенге, сотиш - 542,17 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 629,49 тенге, сотиш - 634,21 тенге;

    - рубль 6,66 — 6,77 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 537,74 тенгега сотиб олинади, 544,76 тенгега сотилади;

    - евро: сотиб олиш - 624,15 тенге, сотиш - 635,67 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,72 тенге, сотиш - 6,83 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 15 август куни Қозоғистонда доллар курси қандай эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

