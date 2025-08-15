OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:35, 15 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 539,0 тенге, сотиш — 541,05 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 628,01 тенге, сотиш — 632,52 тенге;

    — рубль 6,67 — 6,78 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:

    — доллар 536,67 тенгедан сотиб олинади, 543,67 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 622,72 тенге, сотиш — 632,72 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,72 тенге, сотиш — 6,82 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 537,52 тенгедан сотиб олинади, 540,55 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 626,50 тенге, сотиш — 632,55 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,68 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 538,03 тенге, 1 евро – 629,23 тенге, 1 рубль – 6,74 тенге.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!