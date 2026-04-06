Валентина Хальзова Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform —Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтаётган Жаҳон бокс мусобақаси доирасидаги 2026 йилги Осиё чемпионатида 6 апрелда Валентина Хальзова (70 кг) бронза медалини қўлга киритди.
Ҳамюртимиз финалга чиқиш учун хитойлик Цзыи Бао билан синовдан ўтказди.
Тажрибали ҳамюртимиз узоқдан туриб ишлади ва рақибининг ҳар бир ҳужумини тўлиқ назорат қилишга ҳаракат қилди. Хитойлик боксчи эса 3 раунд давомида тўхтамасдан ҳужумда бўлди.
Натижада ҳакамлар 3:1 ҳисобида ғалабани Цзыи Баога бердилар.
Валентина Хальзова 1997 йил 16 январда туғилган. Ҳозирга қадар у 2016 йилда жаҳон чемпиони, 2022 ва 2023 йилларда эса бронза медали соҳиби бўлган.
У 2017 йилда Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритган.
Унинг рақиби 2024 йилда ёшлар ўртасида жаҳон чемпиони бўлган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ терма жамоадан Бақит Сейдиш (70 кг) хитойлик Алимир Абудуреймуни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўлланма олди.