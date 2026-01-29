Вакцинация бўйича ҳисобот электрон форматга ўтказилади
АSTANА. Kazinform — Вазирлик раҳбари Ақмарал Алназарова раҳбарлигида ўтказилган Соғлиқни сақлаш вазирлигининг аппарат йиғилишида иммунопрофилактика тизимини ҳисоботнинг электрон форматига босқичма-босқич ўтказиш масалалари кўриб чиқилди.
Январдан бошлаб мамлакатда «Вакцинация модули» ахборот тизимида аҳолини вакцинация қилиш ва вакциналар ҳаракати бўйича электрон ҳисоботга тўлиқ ўтиш амалга оширилди.
Бу қадам соғлиқни сақлаш тизимини рақамлаштиришнинг муҳим босқичи бўлиб, маълумотларнинг очиқлиги, тезкорлиги ва қиёсийлигини оширишга қаратилган.
Жорий маълумотларни таҳлил қилиш доирасида электрон ҳисоботни тўлдириш сифати ва тўлиқлигини янада ошириш, шунингдек, рақамли ва ҳисобот кўрсаткичларини синхронлаштириш зарурлиги таъкидланди.
Йиғилиш якунлари бўйича вазирлик раҳбари қуйидаги вазифани берди:
- вакцинация бўйича қоғоз ҳисоботни электрон форматга ўтишини тезлаштириш;
- тиббиёт ходимларини ахборот тизимлари билан ишлашга ўқитишни таъминлаш;
- ҳудудий даражада маълумотлар сифати устидан доимий мониторингни таъминлаш.
Электрон форматга ўтиш жараёнларнинг бошқарувини яхшилашга ва иммунопрофилактика соҳасида фарқланган қарорлар қабул қилишни таъминлашга имкон беради.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилда электрон соғлиқни сақлаш паспортлари фуқароларга тўлиқ тақдим этилади.