Ўзбекистоннинг Россияга учадиган самолётлари дрон ҳужуми туфайли кечиктирилди
TASHKENT. Kazinform — Хавфсизлик чоралари кучайтирилгани сабабли Россия томони Ўзбекистондан учиб келадиган самолётларини қабул қилишни кейинга қолдирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Uzbekistan Airways авиакомпанияси кеча кечқурун дрон ҳужуми туфайли бир қатор Россия аэропортлари ёпилганини хабар қилди. Шунга кўра, ўзбекистонлик самолётларининг рейслари кечиктирилмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, Москва, Владикавказ, Грозний, Магас ва Махачкала аэропортларида хавфсизлик чоралари кучайтирилди.
Шунга кўра, Қарши-Москва рейсини амалга оширган самолёт Новгороддаги ёрдамчи аэропортга йўналтирилди. Шунингдек, Москва - Самарқанд, Москва - Фарғона, Тошкент - Махачкала - Тошкент, Тошкент - Грозний - Тошкент рейслари кечиктирилмоқда.
