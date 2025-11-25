Туркистондан Ўзбекистоннинг учта шаҳрига янги рейс очилади
TASHKENT. Kazinform – Декабрь ойидан бошлаб SCAT авиакомпанияси самолётлари Туркистондан Ўзбекистоннинг Урганч, Бухоро ва Самарқанд шаҳарларига тўғридан-тўғри рейсларни амалга оширади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Uzbekistan Airports маълумотларига кўра, Туркистон — Урганч — Туркистон йўналиши бўйича парвозлар 1 декабрдан йўлга қўйилади. Режага кўра, самолётлар душанба, жума ва якшанба кунлари йўловчиларни ташийди.
Туркистон – Бухоро – Туркистон йўналиши бўйича биринчи рейс 2 декабрь куни амалга оширилади, у сешанба, пайшанба ва шанба кунлари амалга оширилади.
Шунингдек, Туркистон — Самарқанд — Туркистон йўналиши бўйича мунтазам қатновлар 3 декабрдан бошланади. Рейслар ҳар чоршанба, жума ва якшанба кунлари йўловчиларни ташийди.
Компания таъкидлаганидек, янги йўналишларнинг очилиши Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳудудлараро алоқаларни мустаҳкамлайди ва туризмни ривожлантиришга туртки беради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 3 июль куни Ўзбекистоннинг Centrum Air авиакомпанияси Нукус — Ақтау — Нукус йўналиши бўйича янги мунтазам рейсни амалга ошира бошлади. Шунингдек, май ойида Астана-Самарқанд йўналишида янги рейс йўлга қўйилди.