09:08, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси вилоятида шифохоналар сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024 йил якуни бўйича Ўзбекистонда фаолият юритаётган шифохона муассасаларининг умумий сони 1 972 тани ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 540 тага кўпайган.
Шифохоналарнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 62 та
- Андижон вилояти – 265 та
- Бухоро вилояти – 134 та
- Жиззах вилояти – 71 та
- Қашқадарё вилояти – 136 та
- Навоий вилояти – 44 та
- Наманган вилояти – 200 та
- Самарқанд вилояти – 193 та
- Сурхондарё вилояти – 96 та
- Сирдарё вилояти – 48 та
- Тошкент вилояти – 145 та
- Фарғона вилояти – 245 та
- Хоразм вилояти – 83 та
- Тошкент шаҳри – 239 та
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Ўзбекистонда хусусий боғчалар сони ортиб бормоқда.