ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:08, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси вилоятида шифохоналар сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024 йил якуни бўйича Ўзбекистонда фаолият юритаётган шифохона муассасаларининг умумий сони 1 972 тани ташкил этган.

    шифохона
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 540 тага кўпайган.

    Шифохоналарнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 62 та
    • Андижон вилояти – 265 та
    • Бухоро вилояти – 134 та
    • Жиззах вилояти – 71 та
    • Қашқадарё вилояти – 136 та
    • Навоий вилояти – 44 та
    • Наманган вилояти – 200 та
    • Самарқанд вилояти – 193 та
    • Сурхондарё вилояти – 96 та
    • Сирдарё вилояти – 48 та
    • Тошкент вилояти – 145 та
    • Фарғона вилояти – 245 та
    • Хоразм вилояти – 83 та
    • Тошкент шаҳри – 239 та

