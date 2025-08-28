20:06, 28 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларида янги корхоналар кўпроқ ташкил этилмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–июль ойлари давомида Ўзбекистонда жами 51 159 та корхона ва ташкилот ташкил этилган (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз).
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 фоизга ошган.
Улар ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 11 175 та
- Тошкент вилояти – 5 005 та
- Хоразм вилояти – 4 640 та
- Фарғона вилояти – 4 288 та
- Самарқанд вилояти – 3 809 та
- Қашқадарё вилояти – 3 211 та
- Сурхондарё вилояти – 2 999 та
- Бухоро вилояти – 2 880 та
- Андижон вилояти – 2 689 та
- Наманган вилояти – 2 626 та
- Қорақалпоғистон Респ.– 2 370 та
- Жиззах вилояти – 2 193 та
- Навоий вилояти – 2 006 та
- Сирдарё вилояти – 1 268 та
