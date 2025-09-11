OZ
    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида якка тартибдаги тадбиркорлар сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ЯТТлар сони 270 561 тани ташкил этган.

    ЯТТ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида ЯТТлар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 35 811 та;
    • Самарқанд вилоятида – 28 142 та;
    • Фарғона вилоятида – 27 560 та;
    • Андижон вилоятида – 26 117 та;
    • Тoшкент вилоятида – 24 576 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 22 021 та;
    • Наманган вилоятида – 19 480 та;
    • Бухoрo вилоятида – 16 533 та;
    • Қорақалпоғистон Респ. – 16 250 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 16 239 та;
    • Хоразм вилоятида – 13 703 та;
    • Жиззах вилоятида – 9 193 та;
    • Сирдарё вилоятида – 7 688 та;
    • Навоий вилоятида – 7 248 тани ташкил этган.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича улуши маълум қилинди.

