15:10, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида якка тартибдаги тадбиркорлар сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ЯТТлар сони 270 561 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида ЯТТлар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 35 811 та;
- Самарқанд вилоятида – 28 142 та;
- Фарғона вилоятида – 27 560 та;
- Андижон вилоятида – 26 117 та;
- Тoшкент вилоятида – 24 576 та;
- Қашқадарё вилоятида – 22 021 та;
- Наманган вилоятида – 19 480 та;
- Бухoрo вилоятида – 16 533 та;
- Қорақалпоғистон Респ. – 16 250 та;
- Сурхондарё вилоятида – 16 239 та;
- Хоразм вилоятида – 13 703 та;
- Жиззах вилоятида – 9 193 та;
- Сирдарё вилоятида – 7 688 та;
- Навоий вилоятида – 7 248 тани ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича улуши маълум қилинди.