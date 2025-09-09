OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:35, 09 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича улуши маълум қилинди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 август ҳолатига Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 462,2 мингтани ташкил этган.

    Ўзбекистонда корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича улуши маълум қилинди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан 392,4 мингтаси ёки 84,9 % и кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келмоқди.

    Иқтисодий фаолият турлари бўйича эса энг кўп улуши савдо тармоғида бўлиб, уларнинг жами корхоналар сонидаги улуши 32,6 % ни ташкил этди.

    Улар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича:

    • қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 7,4 %
    • саноат соҳасида – 12,7 %
    • қурилиш соҳасида – 6,3 %
    • савдо соҳасида – 32,6 %
    • ташиш ва сақлаш соҳасида – 3,6 %
    • яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 6,3 %
    • ахборот ва алоқа соҳасида – 2,4 %
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш – 2,8 %
    • бошқа соҳаларда – 25,9 %

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ишга туширилган сув тармоғи 124,9 кмни ташкил этди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!