17:10, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда ишга туширилган сув тармоғи 124,9 кмни ташкил этди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда жами 124,9 км сув тармоғи ишга туширилган.
Уларнинг 72 % и ёки 89,9 км қишлоқ жойларни сув билан таъминлашга тегишли.
Ҳудудлар бўйича уларнинг тақсимланиши қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 46,6 км
- Бухоро вилояти – 12,5 км
- Жиззах вилояти – 30,2 км
- Фарғона вилояти – 35,6 км
