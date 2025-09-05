OZ
Тренд:
    17:10, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда ишга туширилган сув тармоғи 124,9 кмни ташкил этди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонда жами 124,9 км сув тармоғи ишга туширилган.

    сув иншооти
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг 72 % и ёки 89,9 км қишлоқ жойларни сув билан таъминлашга тегишли.

    Ҳудудлар бўйича уларнинг тақсимланиши қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 46,6 км
    • Бухоро вилояти – 12,5 км
    • Жиззах вилояти – 30,2 км
    • Фарғона вилояти – 35,6 км

