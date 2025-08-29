OZ
    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп дон етиштирилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 6,1 млн тонна дон ва дуккакли дон экинлари етиштирилган.

    дон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида етиштирилган дон ҳажми қуйидагича:

    • Фарғона вилояти – 776,6 минг тонна
    • Сурхондарё вилояти – 691 минг тонна
    • Қашқадарё вилояти – 635,5 минг тонна
    • Самарқанд вилояти – 549,5 минг тонна
    • Андижон вилояти – 506,3 минг тонна
    • Жиззах вилояти – 478,3 минг тонна
    • Бухоро вилояти – 464,2 минг тонна
    • Тошкент вилояти – 447 минг тонна
    • Хоразм вилояти – 431,7 минг тонна
    • Наманган вилояти – 417,5 минг тонна
    • Сирдарё вилояти – 394,2 минг тонна
    • Навоий вилояти – 212,6 минг тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 137,6 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда сабзавот етиштириш бўйича қайси ҳудуд етакчи эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

