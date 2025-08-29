18:10, 29 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп дон етиштирилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 6,1 млн тонна дон ва дуккакли дон экинлари етиштирилган.
Ҳудудлар кесимида етиштирилган дон ҳажми қуйидагича:
- Фарғона вилояти – 776,6 минг тонна
- Сурхондарё вилояти – 691 минг тонна
- Қашқадарё вилояти – 635,5 минг тонна
- Самарқанд вилояти – 549,5 минг тонна
- Андижон вилояти – 506,3 минг тонна
- Жиззах вилояти – 478,3 минг тонна
- Бухоро вилояти – 464,2 минг тонна
- Тошкент вилояти – 447 минг тонна
- Хоразм вилояти – 431,7 минг тонна
- Наманган вилояти – 417,5 минг тонна
- Сирдарё вилояти – 394,2 минг тонна
- Навоий вилояти – 212,6 минг тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси – 137,6 минг тонна
