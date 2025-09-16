OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:09, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида деҳқон хўжаликлари сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган деҳқон хўжаликлари сони 414 341 тани ташкил этган.

    Деҳқон хўжаликлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида деҳқон хўжаликлари сони қуйидагича:

    • Андижон вилоятида – 67 197 та;
    • Самарқанд вилоятида – 50 608 та;
    • Фарғона вилоятида – 40 701 та;
    • Наманган вилоятида – 39 535 та;
    • Хоразм вилоятида – 39 388 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 34 744 та;
    • Бухoрo вилоятида – 31 893 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 27 639 та;
    • Тoшкент вилоятида – 24 757 та;
    • Жиззах вилоятида – 21 225 та;
    • Қорақалпоғистон Республикасида – 14 785 та;
    • Сирдарё вилоятида – 11 954 та;
    • Навоий вилоятида – 9 887 та;
    • Тошкент шаҳрида – 28 тани ташкил этган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аҳолига нечта тадбиркорлик субъектлари тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!