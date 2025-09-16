10:09, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида деҳқон хўжаликлари сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган деҳқон хўжаликлари сони 414 341 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида деҳқон хўжаликлари сони қуйидагича:
- Андижон вилоятида – 67 197 та;
- Самарқанд вилоятида – 50 608 та;
- Фарғона вилоятида – 40 701 та;
- Наманган вилоятида – 39 535 та;
- Хоразм вилоятида – 39 388 та;
- Қашқадарё вилоятида – 34 744 та;
- Бухoрo вилоятида – 31 893 та;
- Сурхондарё вилоятида – 27 639 та;
- Тoшкент вилоятида – 24 757 та;
- Жиззах вилоятида – 21 225 та;
- Қорақалпоғистон Республикасида – 14 785 та;
- Сирдарё вилоятида – 11 954 та;
- Навоий вилоятида – 9 887 та;
- Тошкент шаҳрида – 28 тани ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аҳолига нечта тадбиркорлик субъектлари тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.