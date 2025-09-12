OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:09, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аҳолига нечта тадбиркорлик субъектлари тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аҳолига 31,8 та тадбиркорлик субъекти тўғри келади.

    Ўзбекистонда ҳар 1 000 нафар аҳолига нечта тадбиркорлик субъектлари тўғри келади
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида ҳар 1 000 нафар аҳолига тўғри келадиган тадбиркорлик субъектлари сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 42,4 та;
    • Хоразм вилоятида – 40,5 та;
    • Бухоро вилоятида – 38,4 та;
    • Сирдарё вилоятида – 36,4 та;
    • Андижон вилоятида – 36,2 та;
    • Жиззах вилоятида – 35,2 та;
    • Навоий вилоятида – 35,0 та;
    • Тошкент вилоятида – 31,2 та;
    • Самарқанд вилоятида – 29,4 та;
    • Наманган вилоятида – 28,5 та;
    • Қорақалпоғистон Респ. – 27,7 та;
    • Фарғона вилоятида – 27,2 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 26,4 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 24,5 тани ташкил этган.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари сони 9,6 % га ошди.

