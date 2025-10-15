15:33, 15 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонликлар ўқиш учун асосан қайси мамлакатларни танлашмоқда
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-август ойларида жами 20,7 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга чафар қилган.
“Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 5,1 минг нафарга ёки 24,6 % га камайган”, - дейилади хабарда.
Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:
Тожикистон – 5 270 нафар;
Россия – 4 649 нафар;
Қирғиз Р. – 3 064 нафар;
Корея – 2 309 нафар;
Туркия – 1 538 нафар;
Қозоғистон – 874 нафар;
Хитой – 797 нафар;
Буюк Британия – 567 нафар;
Германия – 285 нафар;
АҚШ – 256 нафар.