    15:33, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонликлар ўқиш учун асосан қайси мамлакатларни танлашмоқда

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-август ойларида жами 20,7 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга чафар қилган.

    Фото: freepik

    “Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 5,1 минг нафарга ёки 24,6 % га камайган”, - дейилади хабарда.

    Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    Тожикистон – 5 270 нафар;

    Россия – 4 649 нафар;

    Қирғиз Р. – 3 064 нафар;

    Корея – 2 309 нафар;

    Туркия – 1 538 нафар;

    Қозоғистон – 874 нафар;

    Хитой – 797 нафар;

    Буюк Британия – 567 нафар;

    Германия – 285 нафар;

    АҚШ – 256 нафар.

