Ўзбекистонлик теннисчи Сергей Фомин Хитойда бир турнирда иккита бош соврин соҳибига айланди
TASHKENT. Kazinform — Хитойнинг Цяньдаоху шаҳрида давом этаётган теннис бўйича ITF томоиндан ўтказилаётган M25 таснифига кирувчи халқаро турнирда ўзбекистонлик Сергей Фомин икки бора бош совринга эга чиқди, деб хабар беради UzA.
Аниқроқ айтадиган бўлсак, яккалик баҳсларининг сўнгги ҳал қилувчи финал босқичида нейтрал мақомдаги теннисчи Николай Галакка қарши кортга чиқиб, якунда 6:2, 6:2 ҳисобида таслим этди.
Шунингдек, Сергей Фомин жуфтлик беллашувларида испаниялик Игнаси Форкано билан тандем ҳосил қилган ҳолда финалга чиқди. Улар финал баҳсида хитойлик Сун Фажинг ва Фну Нидунжианзан жуфтлигини 6:2, 6:4 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Шу тариқа, Ўзбекистоннинг иккинчи рақамли теннисчиси бўлган Сергей Фомин нуфузли турнирнинг ҳам яккалик, ҳам жуфтлик беллашувларида чемпионга айланди.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик Баҳодир Жалоловнинг кейинги рақиби ва жанг санаси маълум бўлди.