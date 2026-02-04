OZ
    12:38, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонлик спортчилар XXV қишки Олимпия ўйинларида қатнашади

    TASHKENT. Kazinform - Ўзбекистон миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, ўзбекистонлик спорт делегацияси "Милан-Кортина-2026" қишки Олимпия ўйинларида иштирок этиш учун Италияга йўл олди, деб ёзади ЎзА.

    XXV қишки Олимпия ўйинлари
    Фото: ЎзА

    Ҳар тўрт йилда ўтказиладиган бу галги қишки Олимпия ўйинларида Ўзбекистон шарафини 2 нафар спортчи шорт-трек ва тоғ чанғиси йўналишларида ҳимоя қилади.

    Ўзбекистонлик спортчилар XXV қишки Олимпия ўйинларида қатнашади
    Фото: ЎзА

    8 та спорт турининг 16 та йўналишида кечадиган XXV қишки Олимпия ўйинларида 93 та давлатнинг 2871 нафар спортчиси баҳсларда иштирок этади.

    Ўйинлар жорий йил 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ҳамда Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида ташкил этилади.

    Эслатиб ўтамиз, XXV қишки Олимпия ўйинларининг тантанали очилиш маросими 7 февраль куни бўлиб ўтса, тоғ чанғиси ва шорт-трек мусобақаларига 9-10 февраль кунлари старт берилади.

    Теглар:
    Олимпиада 2026 Спорт Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
