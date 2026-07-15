KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонга ярим йилда 1,5 млндан ортиқ қозоғистонлик сайёҳат қилди

    TASHKENT. Kazinform - 2026 йил январь-июнь ойларида жами 6 565 410 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган. Бу ҳақда Kazinform Миллий статистика қўмитаси маълумотларига таяниб хабар беради.

    туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Қайд этилишича, ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,3 миллион нафарга ёки 24,9 фоизга кўпайган.

    Ўзбекистонга туристлар энг кўп келган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси – 1 875 332 нафар;
    • Қозоғистон – 1 553 688 нафар;
    • Тожикистон – 1 471 670 нафар;
    • Россия – 585 558 нафар;
    • Афғонистон – 238 925 нафар;
    • Хитой – 223 479 нафар;
    • Туркманистон – 164 211 нафар;
    • Туркия – 95 466 нафар;
    • Ҳиндистон – 26 450 нафар;
    • Германия – 22 294 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда Аi-95 бензини нархи Марказий Осиё мамлакатлари орасида энг қиммати бўлгани ҳақида хабар берган эдик.

    Статистика Туризм Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф