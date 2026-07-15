Ўзбекистонга ярим йилда 1,5 млндан ортиқ қозоғистонлик сайёҳат қилди
TASHKENT. Kazinform - 2026 йил январь-июнь ойларида жами 6 565 410 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган. Бу ҳақда Kazinform Миллий статистика қўмитаси маълумотларига таяниб хабар беради.
Қайд этилишича, ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,3 миллион нафарга ёки 24,9 фоизга кўпайган.
Ўзбекистонга туристлар энг кўп келган ТОП-10 давлат:
- Қирғиз Республикаси – 1 875 332 нафар;
- Қозоғистон – 1 553 688 нафар;
- Тожикистон – 1 471 670 нафар;
- Россия – 585 558 нафар;
- Афғонистон – 238 925 нафар;
- Хитой – 223 479 нафар;
- Туркманистон – 164 211 нафар;
- Туркия – 95 466 нафар;
- Ҳиндистон – 26 450 нафар;
- Германия – 22 294 нафар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда Аi-95 бензини нархи Марказий Осиё мамлакатлари орасида энг қиммати бўлгани ҳақида хабар берган эдик.