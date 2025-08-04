OZ
    17:07, 04 Август 2025

    Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган ТОП-10 давлат фуқаролари

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида жами 9,5 минг нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    ўқиш
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,4 минг нафарга ёки 17,3 % га ошган.

    Жорий йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    • Ҳиндистон — 2 780 нафар;
    • Туркманистон — 2 622 нафар;
    • Тожикистон — 1 145 нафар;
    • Хитой — 459 нафар;
    • Жанубий Корея — 381 нафар;
    • Покистон — 348 нафар;
    • Қирғиз Республикаси — 263 нафар;
    • АҚШ — 232 нафар;
    • Афғонистон — 167 нафар;
    • Туркия — 161 нафар;
    • Бошқа давлатлар — 988 нафар.

