17:07, 04 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган ТОП-10 давлат фуқаролари
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида жами 9,5 минг нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 1,4 минг нафарга ёки 17,3 % га ошган.
Жорий йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:
- Ҳиндистон — 2 780 нафар;
- Туркманистон — 2 622 нафар;
- Тожикистон — 1 145 нафар;
- Хитой — 459 нафар;
- Жанубий Корея — 381 нафар;
- Покистон — 348 нафар;
- Қирғиз Республикаси — 263 нафар;
- АҚШ — 232 нафар;
- Афғонистон — 167 нафар;
- Туркия — 161 нафар;
- Бошқа давлатлар — 988 нафар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон лимон экспортини 7,1 % га оширгани ҳақида хабар берган эдик.