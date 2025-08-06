10:12, 06 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган хорижликлар сони 3,4 баробарга ошган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июнь ойларида жами223,6 минг нафарчет эл фуқаролари тижорат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 158,6 минг нафарга ёки 3,4 баробарга ошган.
Жорий йилнинг 6 ойида Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:
Афғонистон — 207 536 нафар;
Тожикистон — 12 244 нафар;
Туркманистон — 1 642 нафар;
Россия — 451 нафар;
Туркия — 276 нафар;
Қозоғистон — 255 нафар;
Бошқа давлатлар — 1 177нафар.