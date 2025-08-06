OZ
    Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган хорижликлар сони 3,4 баробарга ошган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июнь ойларида жами223,6 минг нафарчет эл фуқаролари тижорат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 158,6 минг нафарга ёки 3,4 баробарга ошган.

    Жорий йилнинг 6 ойида Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    Афғонистон — 207 536 нафар;

    Тожикистон — 12 244 нафар;

    Туркманистон1 642 нафар;

    Россия — 451 нафар;

    Туркия — 276 нафар;

    Қозоғистон — 255 нафар;

    Бошқа давлатлар — 1 177нафар.

