Ўзбекистонга ташриф буюрган туристларнинг 45,5 фоизини аёллар ташкил этмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 6,3 миллион нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга борган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,1 миллион нафар ёки 48,9 фоизга ошганини кўрсатмоқда.
Улар мамлакатлар бўйича тақсимланганда - Қирғиз Республикасидан 1 миллион 846 минг 30 нафар, Қозоғистондан 1 миллион 466 минг 535 нафар, Тожикистондан 1 миллион 441 минг 618 нафар, Россиядан 536 минг 849 нафар, Афғонистондан 267 минг 485 нафар, Туркманистондан 208 минг 864 нафар, Хитойдан 103 минг 158 нафар, Туркиядан 96 минг 492 нафар, Ҳиндистондан 38 минг 8 нафар, Корея Республикасидан 25 минг 57 нафар ҳамда бошқа давлатлардан 289 минг 23 нафар турист ташриф буюрган.
Ташриф буюрган туристларнинг ёш оралиғи асосан 31-55 ёшларни ташкил этмоқда.
Шунингдек, сайёҳларнинг 2,9 миллион нафарини аёллар ташкил этган. Бу эса туристларнинг 45,5 фоизи аёллар эканини кўрсатмоқда.
Улар асосан қариндошларни йўқлаш, сайёҳлик, хизмат юзасидан, тижорат ва даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
