11:09, 27 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон музейларидаги экспонатлар сони 2,7 млнтага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистондаги музейлар асосий фонд экспонатлари сони 2,7 миллионтани ташкил этган.
Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 129,2 мингтага ёки 5 % га ошган.
Музейлардаги асосий фонд экспонатлари сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 1 255 915 та
- Самарқанд вилояти – 239 650 та
- Қорақалпоғистон Республикаси – 197 506 та
- Сурхондарё вилояти – 178 080 та
- Фарғона вилояти – 161 403 та
- Бошқа ҳудудлар – 703 441 та
