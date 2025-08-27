OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:09, 27 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон музейларидаги экспонатлар сони 2,7 млнтага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистондаги музейлар асосий фонд экспонатлари сони 2,7 миллионтани ташкил этган.

    музей
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 129,2 мингтага ёки 5 % га ошган.

    Музейлардаги асосий фонд экспонатлари сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 1 255 915 та
    • Самарқанд вилояти – 239 650 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 197 506 та
    • Сурхондарё вилояти – 178 080 та
    • Фарғона вилояти – 161 403 та
    • Бошқа ҳудудлар – 703 441 та

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони 6,3 % га ошганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Музей Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!