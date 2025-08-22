09:08, 22 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони 6,3 % га ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда тадбиркор аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони 43 860 тани ташкил этган.
Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2 611 тага ошган.
Тадбиркор аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:
- Тошкент шаҳри – 12 814 та
- Тошкент вилояти – 5 598 та
- Самарқанд вилояти – 3 905 та
- Қорақалпоғистон Р. – 2 866 та
- Хоразм вилояти – 2 673 та
- Сурхондарё вилояти – 2 656 та
- Бухоро вилояти – 2 434 та
- Фарғона вилояти – 2 035 та
- Навоий вилояти – 2 025 та
- Қашқадарё вилояти – 1 879 та
- Жиззах вилояти – 1 366 та
- Сирдарё вилояти – 1 252 та
- Андижон вилояти – 1 227 та
- Наманган вилояти – 1 130 та
