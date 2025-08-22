OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:08, 22 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони 6,3 % га ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда тадбиркор аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони 43 860 тани ташкил этган.

    Ўзбекистонда аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони 6,3 % га ошди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2 611 тага ошган.

    Тадбиркор аёллар раҳбарлигидаги кичик корхона ва микрофирмалар сони ҳудудлар кесимида қуйидагича:

    • Тошкент шаҳри – 12 814 та
    • Тошкент вилояти – 5 598 та
    • Самарқанд вилояти – 3 905 та
    • Қорақалпоғистон Р. – 2 866 та
    • Хоразм вилояти – 2 673 та
    • Сурхондарё вилояти – 2 656 та
    • Бухоро вилояти – 2 434 та
    • Фарғона вилояти – 2 035 та
    • Навоий вилояти – 2 025 та
    • Қашқадарё вилояти – 1 879 та
    • Жиззах вилояти – 1 366 та
    • Сирдарё вилояти – 1 252 та
    • Андижон вилояти – 1 227 та
    • Наманган вилояти – 1 130 та

