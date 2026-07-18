Ўзбекистон Қозоғистондан 372 тонна асал импорт қилди
TASHKENT. Kazinform – Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонга 9 та хорижий давлатдан қиймати 584,4 минг АҚШ долларига тенг бўлган 642,2 тонна табиий асал импорт қилинган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 422,4 тоннага ёки 2,9 баробарга ошган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп табиий асал етказиб берган давлатлар:
Қозоғистон — 372 тонна
Қирғиз Республикаси — 168 тонна
Россия Федерацияси — 87,9 тонна
Германия — 10 тонна
Венгрия — 2,2 тонна
Бошқа давлатлар — 2,1 тонна
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 596,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.
Шунингдек, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.