KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистон Қозоғистондан 372 тонна асал импорт қилди

    TASHKENT. Kazinform – Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистонга 9 та хорижий давлатдан қиймати 584,4 минг АҚШ долларига тенг бўлган 642,2 тонна табиий асал импорт қилинган.

    асал
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 422,4 тоннага ёки 2,9 баробарга ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп табиий асал етказиб берган давлатлар:

    Қозоғистон — 372 тонна

    Қирғиз Республикаси — 168 тонна

    Россия Федерацияси — 87,9 тонна

    Германия — 10 тонна

    Венгрия — 2,2 тонна

    Бошқа давлатлар — 2,1 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 596,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.

    Шунингдек, 2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон жаҳоннинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.

    Импорт Марказий Осиё Асал Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф