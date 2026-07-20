Ўзбекистонга эркак туристлар кўпроқ бормоқдами ёки аёллар
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 6 565 410 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга жами 205 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган.
Шундан:
- эркаклар – 3 627 564 нафар;
- аёллар – 2 937 846 нафар.
Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:
- 0-18 ёш – 777 620 нафар;
- 19-30 ёш – 1 089 647 нафар;
- 31-55 ёш – 3 390 402 нафар;
- 56 ёш ва ундан катталар – 1 307 741 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-май ойларида жами 5 351 868 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.