    10:08, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонга энг кўп енгил автомобиль етказиб берган ТОП-10 давлат

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида 29 та давлатдан қиймати 807,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 56 337 дона енгил автомобиль (электромобилларни қўшган ҳолда) импорт қилинган.

    автомобиллар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1 927 донага ошган.

    9 ойда Ўзбекистонга энг кўп енгил автомобиль етказиб берган ТОП-10 давлат:

    • Хитой – 51 770 дона
    • Корея Республикаси – 2 524 дона
    • АҚШ – 511 дона
    • Япония – 296 дона
    • Германия – 265 дона
    • Гонконг – 249 дона
    • Россия – 171 дона
    • Ҳиндистон – 168 дона
    • БАА – 98 дона
    • Австрия – 63 дона
    • Бошқа давлатлар – 222 дона

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда транспорт хизматларининг ярми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади.

    Шунингдек, Ўзбекистонда 9 ойда 116 мингта Cobalt ишлаб чиқарилгани ҳақида хабар берган эдик.

