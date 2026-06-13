Ўзбекистонга энг кўп авокадони Қозоғистон етказиб беради
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2026 йил январь-апрель ойларида 12 та хорижий давлатдан қиймати 313 минг
“Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 49,5 тоннага ошган”, - дейилади хабарда.
Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп авокадо етказиб берган давлатлар:
Қозоғистон – 74,8 тонна;
Хитой – 26,5 тонна;
Исроил – 12,4 тонна
Нидерландия – 10,5 тонна;
Перу – 9 тонна;
Бошқа давлатлар – 22,6 тонна.