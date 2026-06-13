KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонга энг кўп авокадони Қозоғистон етказиб беради

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2026 йил январь-апрель ойларида 12 та хорижий давлатдан қиймати 313 минг 

    авокадо
    Фото: unian.net

    “Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 49,5 тоннага ошган”, - дейилади хабарда.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп авокадо етказиб берган давлатлар:

    Қозоғистон – 74,8 тонна;

    Хитой – 26,5 тонна;

    Исроил – 12,4 тонна

    Нидерландия – 10,5 тонна;

    Перу – 9 тонна;

    Бошқа давлатлар – 22,6 тонна.

    Импорт Статистика Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф