Ўзбекистонга 9 ойда 8,6 млн нафар хорижликлар туристик мақсадларда ташриф буюрди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,8 млн нафарга ёки 49,3 % га ошган.
Уларнинг сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:
- Қирғиз Республикаси – 2,4 млн нафар;
- Қозоғистон – 2 млн нафар;
- Тожикистон – 1,9 млн нафар;
- Россия – 757,1 минг нафар;
- Афғонистон – 343,6 минг нафар;
- Туркманистон – 275 минг нафар;
- Хитой – 176,9 минг нафар;
- Туркия – 129,9 минг нафар;
- Ҳиндистон – 55,8 минг нафар;
- Корея Республикаси – 35,2 минг нафар;
- Бошқа давлатлар – 435 минг нафар.
