    Ўзбекистонга 9 ойда 8,6 млн нафар хорижликлар туристик мақсадларда ташриф буюрди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Самарқанд
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,8 млн нафарга ёки 49,3 % га ошган.

    Уларнинг сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    • Қирғиз Республикаси – 2,4 млн нафар;
    • Қозоғистон – 2 млн нафар;
    • Тожикистон – 1,9 млн нафар;
    • Россия – 757,1 минг нафар;
    • Афғонистон – 343,6 минг нафар;
    • Туркманистон – 275 минг нафар;
    • Хитой – 176,9 минг нафар;
    • Туркия – 129,9 минг нафар;
    • Ҳиндистон – 55,8 минг нафар;
    • Корея Республикаси – 35,2 минг нафар;
    • Бошқа давлатлар – 435 минг нафар.

