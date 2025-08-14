OZ
    Ўзбекистонга 765 та тўтиқуш импорт қилинган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йил январь-июнь ойларида 6 та хорижий давлатдан қиймати 20,1 минг AҚШ долларига тенг бўлган 765 дона тўтиқушлар импорт қилинган.

    Фото: pixabay.com

    Ўзбекистонга 2025 йилнинг 6 ойида тўтиқуш етказиб берган давлатлар:

    • Cенегал – 320 дона
    • Бельгия – 186 дона
    • Германия – 159 дона
    • Нидерландия – 74 дона
    • Тожикистон – 20 дона
    • Чехия – 6 дона

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон 9,9 минг тонна шоколад импорт қилгани ҳақида хабар бергандик.

    Ўзбекистон Италиядан 125 тонна кофе импорт қилган.

