18:10, 13 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 9,9 минг тонна шоколад импорт қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон 29 та давлатдан қиймати 31,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 9,9 минг тонна шоколад ва шоколад маҳсулотларини импорт қилган.
Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 14,9 % га камайган.
2025 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонга энг кўп шоколад ва шоколад маҳсулотлари етказиб беоган мамлакатлар:
- Россия — 7 528 тонна
- Нидерландия — 785 тонна
- Украина — 405 тонна
- Қозоғистон — 277 тонна
- Франция — 213 тонна
- Бошқа давлатлар — 654 тонна
