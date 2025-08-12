OZ
    16:49, 12 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон Италиядан 125 тонна кофе импорт қилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон 36 та хорижий давлатлардан қиймати 3,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 431 тонна кофе импорт қилган.

    Фото: pixabay.com

    Кофе импорти 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 133 тоннага ошган.

    2025 йилнинг дастлабки 6 ойида Ўзбекистонга энг кўп кофе етказиб берган давлатлар:

    • Италия – 125 тонна
    • Бразилия – 81 тонна
    • Вьетнам – 39 тонна
    • Россия – 35 тонна
    • Германия – 31 тонна
    • Литва – 28 тонна

     

