16:49, 12 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон Италиядан 125 тонна кофе импорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон 36 та хорижий давлатлардан қиймати 3,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 431 тонна кофе импорт қилган.
Кофе импорти 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 133 тоннага ошган.
2025 йилнинг дастлабки 6 ойида Ўзбекистонга энг кўп кофе етказиб берган давлатлар:
- Италия – 125 тонна
- Бразилия – 81 тонна
- Вьетнам – 39 тонна
- Россия – 35 тонна
- Германия – 31 тонна
- Литва – 28 тонна