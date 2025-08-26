OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:30, 26 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонга 7 ойда 6,3 млн нафар хорижликлар туристик мақсадларда келди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойларида жами 6,3 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туризм
    Фото: freepik.com

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,1 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган.

    Уларнинг сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    Қирғиз Республикаси – 1 846 030нафар;

    Қозоғистон – 1 466 535нафар;

    Тожикистон – 1 441 618 нафар;

    Россия – 536 849нафар;

    Афғонистон – 267 485 нафар;

    Туркманистон – 208 864 нафар;

    Хитой – 103 158 нафар;

    Туркия – 96 492 нафар;

    Ҳиндистон – 38 008 нафар;

    Корея Республикаси – 25 057 нафар;

    Бошқа давлатлар – 289 023 нафар.

    Уларнинг сони сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:

    қариндошларни йўқлаш – 4 338 164 нафар;

    сайёҳлик – 949 933 нафар;

    хизмат юзасидан – 710 303 нафар;

    тижорат – 255 136 нафар;

    даволаниш – 54 882 нафар;

    Теглар:
    Марказий Осиё Туризм Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!