    Ўзбекистонга 7 ойда 30,3 мингта юк автомобиллари импорт қилинган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонга 22 та хорижий давлатлардан қиймати 155,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 30 346 та юк автомобиллари импорт қилинган.

    юк автомобиллари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ўзбекистонга 7 ойда юк автомобилларини энг кўп етказиб берган давлатлар:

    Хитой — 29 470 та

    Корея — 410 та

    Россия — 204 та

    Австрия — 55 та

    Туркия — 50 та

    Германия — 48 та

    Бошқа давлатлар — 109 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Саудия Арабистонидан 245 тонна хурмо импорт қилган.

