KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистонга 5 ойда 203 та давлатдан туристлар ташриф буюрди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-май ойларида жами 5 351 868 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    туризм
    Фото: ChatGPT

    “Мазкур даврда Ўзбекистонга жами 203 та давлатдан туристлар ташрифи қайд этилган”, - дейилади хабарда.

    Шундан:

    • эркаклар – 2 974 327 нафар;
    • аёллар – 2 377 541 нафар.

    Уларнинг ёш бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • 0-18 ёш – 584 171 нафар;
    • 19-30 ёш – 892 166 нафар;
    • 31-55 ёш – 2 791 843 нафар;
    • 56 ёш ва ундан катталар – 1 083 688 нафар.
    Статистика Туризм Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф