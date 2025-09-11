OZ
Тренд:
    17:39, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонга 30 та давлатдан шоколад ва шоколад маҳсулотлари импорт қилинган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонга 30 та давлатдан қиймати 35,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 11,1 минг тонна шоколад ва шоколад маҳсулотлари импорт қилинган.

    шоколад
    Фото: Pixabay.com

    "2024 йилнинг мос даврида импорт ҳажми 13,4 минг тоннани, қиймати 32,9 млн АҚШ долларни ташкил этган", - дейилади хабарда.

    2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга энг кўп шоколад ва шоколад маҳсулотлари етказиб берган давлатлар:

    Россия – 8,4 минг тонна

    Нидерландия – 910,9 тонна

    Украина – 452,8 тонна

    Қозоғистон – 291,9 тонна

    Франция – 227,1 тонна

    Бошқа давлатлар – 806,7 тонна

