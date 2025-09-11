17:39, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга 30 та давлатдан шоколад ва шоколад маҳсулотлари импорт қилинган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонга 30 та давлатдан қиймати 35,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган 11,1 минг тонна шоколад ва шоколад маҳсулотлари импорт қилинган.
"2024 йилнинг мос даврида импорт ҳажми 13,4 минг тоннани, қиймати 32,9 млн АҚШ долларни ташкил этган", - дейилади хабарда.
2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистонга энг кўп шоколад ва шоколад маҳсулотлари етказиб берган давлатлар:
Россия – 8,4 минг тонна
Нидерландия – 910,9 тонна
Украина – 452,8 тонна
Қозоғистон – 291,9 тонна
Франция – 227,1 тонна
Бошқа давлатлар – 806,7 тонна