    13:10, 31 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонга 1,1 мингдан ортиқ киши доимий яшаш учун кўчиб ўтган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил давомида Ўзбекистонга хорижий давлатлардан 1 159 киши доимий яшаш мақсадида кўчиб ўтган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Хориждан доимий яшаш учун кўчиб ўтганларнинг асосий қисми қуйидаги давлатлар ҳиссасига тўғри келган:

    • Россия — 39,9 %;
    • Қозоғистон — 20,3 %;
    • Тожикистон Республикаси — 10,3 %;
    • Қирғиз Республикаси — 4,3 %;
    • Туркманистон — 3,1 %;
    • бошқа давлатлар — 22,1 %.

    Ҳудудлар кесимида хориждан кўчиб ўтганлар сони:

    • Тошкент шаҳрига — 698 нафар
    • Тошкент вилоятига — 275 нафар
    • Қорақалпоғистон Республикасига — 101 нафар
    • Сирдарё вилоятига — 24 нафар
    • Фарғона вилоятига — 14 нафар
    • Жиззах вилоятига — 12 нафар
    • Навоий вилоятига — 12 нафар
    • Бухоро вилоятига — 11 нафар
    • Хоразм вилоятига — 7 нафар
    • Қашқадарё вилоятига — 2 нафар
    • Самарқанд вилоятига — 2 нафар
    • Наманган вилоятига — 1 нафар

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 миллион 236,7 минг нафарни ташкил этди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
